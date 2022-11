Comerciantes exigem "indemnizações justas" à Metro do Porto

Contentores na Estação da Trindade, transformados em galerias, vão receber comerciantes prejudicados pelas obras de construção da Linha Rosa. Mas lojistas pedem mais ajuda.

Na praça da estação do metro do Porto na Trindade estão a ser instaladas galerias em contentores. Essas lojas temporárias e em regime de rotatividade serão extensões das que já existem no Largo dos Loios e na Rua do Almada, numa espécie de compensação pelos impactos negativos no tecido comercial na Baixa portuense provocado pela construção da Linha Rosa, que ficará concluída a 31 de dezembro de 2024. Contudo, os comerciantes afirmam que a ajuda não chega e querem indemnizações justas pelos prejuízos.

"Os comerciantes estão desesperados porque querem dar-lhes indemnizações com base na faturação feita durante a pandemia. Há dias que não sirvo um almoço ou jantar!", conta Fernando Carvalho, dono do Restaurante Avenida, sitiado pelo estaleiro do metro.