Comerciantes poderão ser deslocalizados devido às obras do Metro do Porto

JN/Agências Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários comerciantes afetados pelas obras do Metro do Porto na Rua do Almada e na Praça da Liberdade reportaram à Lusa impactos superiores a 50%, mas a empresa já trabalha numa "solução inovadora e extraordinária" para os deslocalizar temporariamente.

"O tráfego de peões é nulo. Não estamos a faturar nada, mesmo. As pessoas não vêm aqui, não passam aqui, isto está fechado", disse hoje à Lusa Cristina Moreira, funcionária da tabacaria Daniel Barbosa, no troço final da Rua do Almada, no cruzamento com a Rua dos Clérigos, no Porto, que com as obras se tornou, na prática, numa rua sem saída.

Na mesma rua, mas mais acima, encontra-se a Artifixo, loja de artigos de fixação de Manuel Bessa, que nota a diferença face às lojas de ferragens situadas nos troços da Rua do Almada mais acima, frequentados por peões e ainda com tráfego automóvel.

"Naturalmente que as lojas de baixo terão menos [clientes], porque [a rua] não tem saída. Se as pessoas, para virem aqui, têm de vir pela parte de cima, compram logo lá na parte de cima, não comprarão aqui. Isso é natural", disse à Lusa.

O gerente daquela loja afirmou que "os clientes ao balcão se reduziram em 50%", percentagem ainda assim inferior à apontada por Joana Barros, da confeitaria Ateneia, na Praça da Liberdade, que reportou uma quebra de faturação "na ordem dos 70%".

"Para mim, o mais escandaloso é mesmo a falta de comunicação e a falta de informação. Aliás, chegou uma carta do Metro do Porto a dizer que iam cortar o acesso uma semana depois", disse à Lusa a administradora da confeitaria.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Metro do Porto afirma que "informou devida e atempadamente todos as partes interessadas - em concreto moradores e comerciantes - do programa de trabalhos e do plano de cortes de trânsito e constrangimentos à circulação pedonal no âmbito da construção da Estação S. Bento/Liberdade".

PUB

"Fizemo-lo em outubro e dezembro de 2021 e em março de 2022 em sessões digitais de esclarecimento largamente participadas", e no caso da carta enviada em abril, o anunciado, segundo a empresa, foi "um novo e adicional constrangimento devido à obra".

A Metro do Porto adiantou ainda estar "a trabalhar numa solução inovadora e extraordinária para deslocalização temporária de alguns espaços comerciais afetados pelas obras de construção da Linha Rosa", um projeto "em desenvolvimento" que implica o "contacto estreito com os próprios comerciantes e que poderá ser apresentado e concretizado em breve".

Relativamente a indemnizações, os comerciantes com obras à sua porta ouvidos pela Lusa (da tabacaria Daniel Barbosa e da Ateneia) afirmam estar em conversações com a Metro, mas Manuel Bessa, da Artifixo, na rua sem saída mas sem obras à porta, afirmou que a empresa não tentou negociar consigo.

Segundo a Metro, o levantamento de casos e de análise de custo para pagar indemnizações "está em curso, sendo um processo bastante avançado, havendo situações com valores indemnizatórios já propostos", prosseguindo "o levantamento de novas situações" através de uma sociedade de revisores de contas independente.

A empresa de transportes afirma que a sua política em termos de indemnizações "é absolutamente clara e passa pelo rigoroso cumprimento da Lei", lembrando que os valores em causa "são dinheiro público" e obrigando-se a "total transparência, exigência e rigor".

A Linha Rosa do Metro do Porto ligará São Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música, com estações no Hospital de Santo António e na Praça da Galiza, e deverá estar concluída em 2024.

A Metro do Porto tem em curso, além da construção da Linha Rosa, o prolongamento da Linha Amarela, entre Santo Ovídio e Vila D'Este, em Vila Nova de Gaia.

No total, o custo da expansão em curso do Metro do Porto chega aos 407 milhões de euros, montante ao qual acresce IVA.