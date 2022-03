Comerciantes vão festejar São João no "novo" Bolhão

A empreitada está concluída e procede-se à instalação dos equipamentos para o mercado funcionar.

A empreitada está concluída e neste momento está-se a instalar os equipamentos, a sinalética e começarão os ensaios e vistorias com vista à certificação do espaço. A transferência dos comerciantes do Bolhão que se encontram no Centro Comercial La Vie, os das bancas e os das lojas exteriores, será feita em conjunto e a abertura está prevista para o final do primeiro semestre, por alturas das festas da cidade que este ano, se se mantiver o atual retrocesso de casos covid-19, regressam em força ao Porto.

A última grua usada neste restauro minucioso iniciado em junho de 2017 será retirada esta semana e tem sido utilizada para a instalação dos equipamentos no interior. No túnel de acesso que já estava concluído foi aplicada a última camada de desgaste no pavimento.