"Como é possível não ter Internet no centro do Porto?"

Moradores de um prédio na Rua da Constituição têm problemas com Internet há 12 anos e ninguém resolve a situação.

Os moradores do número 2245 da Rua da Constituição, no Porto, têm problemas com a ligação à internet há 12 anos, quando, afirmam, foram feitas obras no cruzamento com Rua Oliveira Monteiro, junto ao prédio. Dizem que já reportaram a situação mas ainda não foi resolvido.

São 12 as famílias do prédio onde o acesso à internet e restantes serviços, inclusive televisão, são escassos porque não tem fibra ótica.