"Como é que te posso fazer feliz?", pergunta o Lucas

Jovem de Gaia anda pelas ruas a concretizar sonhos. Tudo começou em Santa Catarina, no Porto. Atualmente, tem uma audiência com mais de um milhão de pessoas no TikTok.

"Quando a vida te der limões faz uma limonada", o ditado já é antigo mas encaixou na história de Lucas Rodrigues. O jovem que transformou um momento traumático numa oportunidade para se reencontrar.

Pode parecer estranho ser abordado por um "benfeitor" enquanto está na rua, mas é esse o papel que Lucas Rodrigues tem desempenhado nos últimos tempos, com o projeto "Lucas com estranhos". O jovem de Vila Nova de Gaia começou numa das artérias mais movimentadas do Porto, a Rua de Santa Catarina, mas atualmente a distância não é barreira para expandir a iniciativa.