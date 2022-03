Companhia norueguesa Flyr chega ao Porto com voos diretos para Oslo

A companhia norueguesa Flyr anunciou que vai ligar, de forma direta, o Porto ao aeroporto de Gardermoen, em Oslo. A operação arranca no dia 1 de julho e contará com duas frequências semanais (às segundas e às sextas-feiras), em Boeing 737-800.

"A Flyr torna-se, assim, a 25.ª companhia de aviação a operar diretamente no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. É uma aposta da empresa norueguesa na sua internacionalização, já que opera principalmente voos domésticos. O Porto é mesmo um dos poucos destinos fora do país escandinavo em que a Flyr decidiu arriscar este ano", pode ler-se no portal de notícias da Câmara do Porto.

Assim, a partir de 1 de julho, os voos partirão, às segundas-feiras, do aeroporto de Gardermoen às 7.10 horas com chegada prevista ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 9.55 horas. Às sextas, o horário previsto é das 14.40 horas, com partida de Oslo, e chegada prevista ao Porto, às 17.25 horas.

"Com uma área metropolitana de 1,7 milhões de pessoas e um dos poderes de compra mais elevados da Europa, Oslo torna-se um destino preferencial no desenvolvimento do mercado nórdico, a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, seguindo os bons resultados de Copenhaga e de Helsínquia. De salientar que este Verão será o primeiro com voos diretos todos os dias para, pelo menos, um destino nórdico no aeroporto do Porto", destaca o portal.