Companhia ucraniana angaria dinheiro para ajudar família do bailarino que morreu em Gaia

A companhia de ballet da Ucrânia, à qual pertencia Ilya Romanski, que morreu afogado numa praia em Gaia, sobe este sábado à noite ao palco do Coliseu, no Porto, para realizar o espetáculo "O Lago dos Cisnes", e a receita angariada será entregue à família do jovem bailarino ucraniano, para custear a viagem a Portugal.

Ilya Romanski, de 22 anos, desapareceu no mar, em Canidelo, no dia 10, e o corpo só deu à costa na passada quarta-feira, na praia de Canide, em Gaia. As buscas foram intensas e o caso causou enorme consternação. Um colega da companhia, ligado à parte técnica, também foi para a água na mesma altura e viu-se em apuros, mas foi salvo, ainda que tivesse sofrido alguns ferimentos.