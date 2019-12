Compensação de 360 mil euros para comerciantes das ruas Alexandre Braga e Formosa

JN Hoje às 20:33 Facebook

A proposta de compensação, de cerca de 360 mil euros, aos comerciantes da Rua de Alexandre Braga e da Rua Formosa, por perdas decorrentes do impacto das obras de requalificação do Mercado do Bolhão, no Porto, é votada na reunião de Executivo Municipal do próxima dia 23.

Considerando que "as obras em curso no Mercado do Bolhão têm condicionado, de forma especialmente grave, a atividade dos comerciantes na Rua de Alexandre Braga e na Rua Formosa, colocando em causa, em alguns casos, a sobrevivência dos negócios", o Município do Porto entendeu avançar com um mecanismo de compensação para este caso específico, suportado no Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, que contempla a "indemnização por sacrifício".

A proposta, assinada pelo vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, assinala que os valores calculados, de 54.800 euros para os comerciantes de Alexandre Braga e 304 mil euros para os que têm negócios na Rua Formosa, estão já devidamente salvaguardados no orçamento municipal de 2020.

A Câmara reconhece que "tem uma forte e constante preocupação com o comércio de rua na baixa portuense, entendendo-o com um vetor importante da promoção do desenvolvimento da cidade", e que, dados os frequentes relatos dos comerciantes daquelas duas artérias "aos responsáveis políticos, dirigentes e técnicos municipais", quer por escrito e em reuniões de trabalho, quer nas visitas feitas às lojas, decidiu avançar com um esquema de compensação extraordinário, suportada na Lei.