Complexo do Lima 5 renovado e com novas lojas até ao final do ano

As demolições no interior das lojas do complexo Lima 5, situado na cruzamento das ruas da Constituição com a da Alegria, no Porto, começaram há 15 dias e prometem renovar toda esta zona, abandonada há sensivelmente cinco anos.

Segundo António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, proprietária do espaço, a intervenção "vai ao encontro da vontade", já divulgada ao JN há dois anos, de ali nascer "uma praça da alimentação com espaços comerciais de pronto-a-vestir e esplanadas".

A empreitada, de acordo com o provedor, terá a duração "de nove meses", sendo expectável que "até ao final do ano" tudo fique pronto.

Isto graças a um contrato formalizado entre a Misericórdia e o grupo do Hotel Jaguar, situado do outro lado da rua, que passará a concessionar o café nas galerias.

No fundo, juntou-se o útil ao agradável: "Auscultamos vários candidatos, e percebemos que o Hotel Jaguar precisava de uma área para expandir os negócios e era também o que tinha maior capacidade de fazer o que aqui vai nascer", resumiu António Tavares.

Reabilitação urbana

A fase que se segue serão "pequenas alterações das fachadas", estando para isso à espera das devidas autorizações da Câmara do Porto.

António Tavares disse ainda que a recuperação do Lima 5 acontecerá ao mesmo tempo que avançará a reabilitação urbana desta zona, estando prevista "uma zona habitacional, no terreno do antigo Estádio do Lima, e uma nova artéria para ligar a Rua do Lima à Rua de Gil Vicente".