Concluída intervenção na conduta dos Aliados

JN Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A Águas e Energia do Porto concluiu neste sábado os trabalhos na Avenida dos Aliados, que incluíram a substituição de uma conduta centenária por uma nova. Restabelecidas as condições regulares do fornecimento de água, a empresa municipal não prevê qualquer constrangimento no serviço durante o fim de semana.

A intervenção na conduta principal de água, no âmbito das obras de expansão da linha rosa do Metro do Porto e as condições regulares do serviço de abastecimento de água na cidade já se encontram totalmente repostas.

Durante o dia de ontem, sexta-feira, a Águas e Energia do Porto implementou várias linhas alternativas do sistema de abastecimento, pelo que os impactos da intervenção foram praticamente nulos. Recorde-se que, na retoma da utilização, poderá ainda ocorrer alguma turvação da água nas torneiras, situação que ficará, entretanto, normalizada.

A nova conduta possibilitará a melhoria do serviço prestado ao cliente final, nomeadamente ao nível da qualidade da água e na redução da probabilidade de roturas e de perdas de água.