Concluídas obras na Rua de Brito Capelo, no Porto

Estão concluídos os trabalhos de requalificação da Rua de Brito Capelo, no Porto, iniciados em fevereiro. A empreitada incluiu a renovação das redes de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais, assim como a renovação da artéria à superfície.

"Não só o perfil do arruamento foi melhorado, como foram criados mais lugares de estacionamento e colocados novos pontos de deposição de resíduos. Além disso, a obra permitiu aperfeiçoar e reorganizar as ligações com as artérias adjacentes, nomeadamente a interseção com a Rua de Egas Moniz", explica a Câmara do Porto.

"A empreitada tinha iniciado no final de fevereiro, inserida no plano de renovação de infraestruturas municipal. Coincidente em praticamente todo o tempo com o período de pandemia, o calendário de intervenções deu-se por concluído na semana passada, assim como os constrangimentos de trânsito verificados durante o período da obra", acrescenta o Município.