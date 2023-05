Concluído o ciclo de Rui Moreira, Iniciativa Liberal quer ir a votos sozinha

A Iniciativa Liberal (IL) prepara-se para "romper" nas próximas autárquicas com o movimento de Rui Moreira (que lidera a Câmara do Porto há três mandatos consecutivos), considerando que sem o autarca independente aquela estrutura acabou. Segundo o coordenador distrital dos liberais, Albino Ramos, o partido prefere ir a votos sozinho, nas eleições de 2025, para avaliar "quanto vale" na cidade berço do liberalismo. Mas admite aceitar apoios, desde que o programa seja liberal.

"As próximas eleições autárquicas vão ser as mais importantes dos últimos dez anos, porque representam o fim de um ciclo", considera o coordenador distrital da IL, um partido que está representado no Executivo do Porto pelo vereador Ricardo Valente, com o pelouro das Finanças e Economia.

Rui Moreira já não pode recandidatar-se, em 2025, devido à limitação de mandatos. O que, para os liberais, será o fim do "Porto, o Nosso Movimento". "O movimento do Rui Moreira é o Rui Moreira. Sem o Rui Moreira acabou", defende Albino Ramos, acrescentando que "o movimento fazia sentido num panorama sem IL". "Mas agora há uma força viva liberal no Parlamento, com deputados que defendem a região, com ótimos quadros na cidade", sublinhou.