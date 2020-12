Concurso de montras de Natal do Porto com 138 concorrentes

JN Hoje às 16:31 Facebook

O concurso de montras de Natal 2020 lançado pela Câmara do Porto registou 145 candidaturas, sendo que a Autarquia validou 138 (sete foram rejeitadas ou retiradas pelos comerciantes).

A avaliação das montras já começou e decorre até ao próximo dia 17. O vencedor recebe 2250 euros, o segundo classificado 1750 e o terceiro 1250. Do 4.º ao 10.º lugar, haverá menções honrosas.

"Originalidade e criatividade; integração do produto da loja no comércio; cores, materiais utilizados e iluminação; e estética do conjunto (harmonia da imagem)" são os critérios da avaliação do júri, segundo a Câmara do Porto.

"Esta edição do Concurso de Montras de Natal prevê ainda a atribuição simbólica do título "Montra Amiga do Ambiente", contemplando a proposta que integrar princípios ambientais, nomeadamente o compromisso com a proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição e o uso sustentável de recursos", informa ainda a Autarquia.