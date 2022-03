Concurso de transportes na AMP pode arrastar-se por mais três a cinco anos

A Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto (AMP) reconheceu, esta sexta-feira, que o concurso de transportes, que está suspenso desde a semana passada - altura em que o tribunal admitiu duas impugnações -, poderá arrastar-se entre três a cinco anos. Aquela entidade vai invocar o interesse público para levantar a suspensão.

Das três impugnações que deram entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, duas foram aceites na semana passada: uma, interposta pelas empresas Gondomarense, Auto Viação Pacense e Valpi, e outra assinada pelas operadoras UTC, Espírito Santo e Moreira Gomes e Costa. De acordo com a decisão do tribunal, a que o JN teve acesso, ficaram "suspensos automaticamente os efeitos do ato impugnado ou a execução do contrato, se este já tiver sido celebrado".

Com a admissão destas duas ações, os procedimentos foram automaticamente suspensos e a Comissão Executiva admitiu, esta sexta-feira, durante a reunião do Conselho Metropolitano do Porto, que esse processo poderá arrastar-se nos tribunais entre três a cinco anos no caso de a contestação da AMP, cujo prazo já está a decorrer, não ser aceite.

A terceira ação, interposta pelas empresas Barraqueiro e Resende, foi rejeitada. As operadoras, concorrentes ao lote 1, pediram que fosse declarado inválido o ato de adjudicação "na sua totalidade", ou seja, nos cinco lotes em que foi dividida a Área Metropolitana do Porto. O TAF rejeitou a ação "por falta de legitimidade ativa quanto à impugnação da adjudicação dos lotes 2 a 5".

No entanto, entre a primeira instância e os outros tribunais superiores, a AMP poderá estar confrontada com um "período muito demorado" até uma decisão final sobre o processo, afirmou João Carapeto, secretário metropolitano, citado pela Lusa.

Processos considerados urgentes

Perante essa possibilidade e sendo estes processos, à luz da lei, considerados urgentes, "a AMP prepara-se para invocar o interesse público da execução do contrato para que os procedimentos de contratação e o início da execução do contrato não estejam parados ou suspensos enquanto se está a discutir em tribunal", explicou, em declarações aos jornalistas, o vice-presidente do Conselho Metropolitano, Jorge Sequeira, em substituição do presidente, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Aquilo que entendemos é que, seja por via da melhoria da qualidade dos transportes, da diminuição de custos, da melhoria da qualidade dos autocarros ou, principalmente, da melhoria da qualidade de vida das pessoas e do ambiente, o levantamento dessas suspensões parece-nos francamente a melhor solução", acrescentou João Carapeto.

Admitindo que os autarcas estão preocupados com esta questão, o vice-presidente do Conselho Metropolitano, Jorge Sequeira, salientou que o interesse da AMP é que o novo contrato de concessão do transporte público, cuja decisão de adjudicação já foi tomada, "seja imediatamente executado", garantindo às populações uma melhoria da oferta.

Esta preocupação foi manifestada, esta manhã, por vários autarcas da AMP.

Dinheiro para comprar autocarros "verdes" em risco

Sem a assinatura do contrato, a AMP diz que não pode redigir uma declaração que indique que as empresas vencedoras do concurso público de autocarros são, efetivamente, as futuras operadoras da região. A apresentação do documento é obrigatória para que as transportadoras possam ver aprovadas as suas candidaturas a uma verba de 48 milhões de euros prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de apoio à compra de autocarros "limpos" (elétricos ou a hidrogénio) para serviços de transporte público nas áreas metropolitanas.