Concurso de transportes no Grande Porto deve concluir-se "depressa", diz ministro

Para o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, "é fundamental" que o concurso de transportes para a Área Metropolitana do Porto se "conclua depressa".

Devido à divergência entre os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP) sobre o concurso de transportes para a região, que prevê a operação da rede com "autocarros limpos", a Comissão Executiva do Conselho Metropolitano do Porto já ameaçou até não assinar nenhum contrato de concessão com os operadores indicados como possíveis vencedores.

Em causa está a recusa de encargos anuais por parte da Câmara de Gondomar, cuja fatura seria de 993,5 mil de euros/ano.

Para o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, "terá que ser a Área Metropolitana do Porto e os seus autarcas a tomar uma decisão sobre essa matéria". No entanto, e perante a possibilidade de, com este procedimento, a operação da rede rodoviária de transportes públicos do Grande Porto ser feita com recurso a veículos sem emissões de dióxido de carbono, "é fundamental que esse concurso de conclua depressa", observou o governante.

Questionado sobre se tal afirmação se trataria de um apelo ao entendimento entre os autarcas, Matos Fernandes referiu que "os autarcas não precisam de nenhum apelo do ministro, que eles sabem muito bem quais são as suas responsabilidades".

O presidente do Conselho Metropolitano, Eduardo Vítor Rodrigues, já admitiu a possibilidade de ser necessário um plano B, até porque as atuais concessões terminam em dezembro.