Concurso de transportes no Porto em risco por divergência entre autarcas

Gondomar recusa pesados encargos anuais. Comissão Executiva do Conselho Metropolitano ameaça não assinar contrato de concessão com operadores.

Os autarcas que integram a Área Metropolitana do Porto vão reunir-se extraordinariamente na próxima semana, depois de na sexta-feira a Comissão Executiva do Conselho Metropolitano do Porto (CmP) recusar cometer "uma ilegalidade" e assinar o contrato para concessão dos transportes na área metropolitana, na sequência da posição da Câmara de Gondomar, que rejeita "deliberar a assunção de quaisquer verbas ou encargos neste âmbito", conforme noticiou o JN.

O mal-estar predominou ontem na penúltima reunião deste mandato do Conselho Metropolitano do Porto, com o seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, a colocar constantemente água na fervura. A tensão entre autarcas começou logo na aprovação da repartição pelos municípios do PART (Programa de Apoio à Redução da Tarifa dos Transportes). O autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro, contesta os encargos para a autarquia e ameaçou recorrer a providências cautelares. Também o Porto, pela voz do vice-presidente Filipe Araújo, mostrou discordância. A proposta referente a 2020 acabou aprovada, mas a do PART 2021 foi adiada para a última reunião do Conselho, em julho.