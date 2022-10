Concurso para avenidas atlânticas no Porto lançado até final do ano

Adriana Castro com Lusa Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Até ao final deste ano, será lançado o concurso público para o projeto de reconversão das avenidas Montevideu e do Brasil. Antes disso, revelou a Câmara do Porto, a solução de reconversão será discutida com os partidos políticos, sendo que as conclusões do relatório de auscultação pública não são vinculativas.

Será promovido "o lançamento de concurso público para aquisição de projeto [de reconversão das avenidas de Montevideu e do Porto] até ao final do corrente ano", respondeu a Câmara do Porto à Lusa. Mas antes de o procedimento avançar, acrescentou o Município, a solução de reconversão será discutida com os partidos políticos.

A isso, a Autarquia acrescenta que as conclusões do relatório de auscultação pública sobre as soluções preferidas dos participantes não são vinculativas. As duas propostas, C e C1, em conjunto, contaram com maior aprovação dos participantes (45%), de acordo com a Lusa. Pressupõem a diminuição do número de faixas para os automóveis e a permanência da ciclovia no canal viário.

PUB

Fazendo as contas de forma independente, a proposta C foi selecionada por 15% dos participantes. Em vez de quatro, propõe que passem a ser três as vias de circulação automóvel: uma no sentido sul-norte e duas no sentido norte-sul. O canal viário existente contará ainda com uma ciclovia, que terá uma floreira como "segurança" relativamente aos automóveis.

Já a proposta C1 reuniu 30% das preferências. É considerada uma "variante" da anterior e propõe que também se mantenha a largura total do canal viário existente, mas que se assuma apenas uma via em cada sentido para a circulação automóvel e a faixa central sirva para "viragens a nascente".

Quatro vias de circulação e alargamento das faixas

O relatório, consultado pela Lusa, indica, por outro lado, que 31% dos participantes indicaram preferir a solução A, que mantém as quatro vias de circulação automóvel, o estacionamento longitudinal e a ciclovia, aumentando de forma generalizada a largura tanto da faixa de rodagem automóvel, como ciclável.

A proposta B, solução que também mantém a largura do canal viário existente, foi selecionada por 24% dos participantes. Nesta solução, a ciclovia passa para o passeio marítimo e a "segurança" entre os ciclistas e peões é feita através de bancos e floreiras "colocadas pontualmente".

"Brincar com os números"

Aquando da divulgação dos resultados da auscultação pública, o candidato pelo PSD à União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde e eleito deputado da assembleia, considerou que os resultados foram "deturpados", dizendo ser "estranho" que o Município "olhe para os resultados e resolva somá-los, quando a maioria dos participantes quer a reversão e manter as duas faixas de rodagem".

"Ganhou a proposta A, depois a C1, a B e a C. A Câmara diz [no relatório] que a proposta vencedora é a C mais a C1. Isto é brincar com os números. O que resultou desta auscultação é que 55% das pessoas querem uma reversão, ou a A ou a B", afirmou então João Pedro Antunes.

Em reação às afirmações do social-democrata, o presidente daquela União de Freguesias, Tiago Mayan (eleito pelo movimento de Rui Moreira), rejeitou a contra-argumentação do PSD, salientando que o relatório evidencia que "a proposta de reversão que correspondia à proposta B e foi sempre a que o PSD defendeu, foi precisamente a que teve menos adesão do público".

"Naturalmente que quem defendeu sempre no PSD a reversão é natural que, agora, sinta-se um pouco desconfortável ao perceber que é precisamente essa opção que tem menos adesão do público", observou, destacando que o relatório "não é conclusivo, nem toma decisões".