Concurso para construção da nova ponte é lançado esta quarta-feira

É lançado, esta quarta-feira, o concurso para a construção da Linha Rubi do metro do Porto, onde está incluída a empreitada da nova ponte entre o Porto e Gaia. A cerimónia está marcada para as 14.30 horas, na Alfândega do Porto. Estarão presentes o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, os presidentes de Câmara do Porto e de Gaia, Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues, e o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga. A obra vai custar 450 milhões de euros.

Serão oito as novas estações que a Linha Rubi irá oferecer à rede do metro do Porto: Casa da Música, Campo Alegre, Arrábida, Candal, Rotunda, Devesas, Soares dos Reis e Santo Ovídio. Destas, só três serão à superfície: Arrábida, Candal e Rotunda. Nesta última, será construído um parque de estacionamento para 500 carros.

A obra vai custar mais 150 milhões de euros do que o inicialmente previsto. A verba do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) financia em cerca de 300 milhões a empreitada mas, feitas as revisões de preços, o valor subiu para os 450 milhões de euros. Esse acréscimo será garantido pelo Estado, mas estão a ser analisadas todas as hipóteses de financiamento, afirmou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, na semana passada: "Se é o PRR, se são empréstimos bonificados, se é o valor do Fundo Ambiental ou do Orçamento do Estado".

Painéis solares entre as duas vias de circulação

O segundo traçado de metro entre o Porto e Gaia acrescentará 6,44 quilómetros de carril à rede e a obra, cujo concurso será lançado esta quarta-feira, deverá começar ainda este ano, em novembro. Os trabalhos de construção da linha e da nova travessia deverão avançar em simultâneo, motivando a Metro a abrir uma série de frentes de obra nas duas cidades ao mesmo tempo.

Quanto à travessia propriamente dita, e uma vez que o grande objetivo desta obra é reduzir as emissões de dióxido de carbono, serão instalados painéis solares entre as duas vias de circulação do metro.

Nome divulgado a 2 de junho

No último mês, decorreu a votação para a escolha do nome da nova ponte sobre o Douro, numa iniciativa entre as câmaras do Porto e de Gaia, do Ministério do Ambiente, que tutela a Metro do Porto, e do Jornal de Notícias. O último dia para participar foi 5 de maio, decorrendo agora o período de validação do nome mais votado por uma Comissão de Decisão. Este grupo é composto pelo ex-presidente da Metro, Ricardo Fonseca, pelo coordenador do Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Fernando Sousa, e por Fernanda Ribeiro, professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

O nome será anunciado a 2 de junho, no dia do 135.º aniversário do Jornal de Notícias.