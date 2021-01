Concurso para novo complexo desportivo no Porto avança ainda este ano

Marisa Silva Hoje às 18:58 Facebook

A Câmara do Porto aprovou, na manhã desta segunda-feira, a escritura de permuta do prédio municipal onde a Autarquia construiu o Centro de Saúde de Ramalde pelo terreno da Rua Justino Teixeira, em Campanhã, uma parcela prometida pelo Estado em troca da obra. O terreno possibilitará a construção de um novo complexo desportivo, cujo concurso público será lançado ainda este ano.

​​​​​​Segundo a Autarquia, a escritura vem pôr fim a um processo que se arrasta há cerca de dois anos. Em 2018, a Câmara do Porto terminou a obra do Centro de Saúde de Ramalde e entregou o edifício à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, como tinha ficado definido no memorando de entendimento celebrado entre a Autarquia e a ARS Norte em setembro de 2016. Em troca, o município iria receber o terreno de que o Estado é proprietário, na Rua Justino Teixeira.

A permuta permitirá a construção de um novo complexo desportivo, que servirá o Clube Desportivo de Portugal. De acordo com a vereadora Catarina Araújo, neste momento, decorre a fase de estudo prévio que deverá estar concluída ainda este mês. Só depois, em meados deste ano, será lançado o concurso ​​​​​público para a empreitada, estimando-se o seu início em 2022. Prevê-se que a construção seja feita em 15 meses.

Álvaro Almeida, vereador do PSD, congratulou-se com a "conclusão do processo". "A Câmara vai poder beneficiar do terreno que vai ser muito útil para aquela zona da cidade, ao mesmo tempo que os cidadãos beneficiam há já algum tempo do novo Centro de Saúde de Ramalde", referiu.

Também Manuel Pizarro, vereador do PS, mostrou-se "muito satisfeito com o desenlace da questão". Ilda Figueiredo, vereadora da CDU, partilhou da mesma opinião.

"Foi importante que a Câmara tenha decidido abrir o Centro de Saúde mesmo sem que esta questão [permuta] tivesse sido concretizada. Isso favoreceu a população", disse Ilda Figueiredo.