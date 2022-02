Efeito suspensivo levantado pelo tribunal. Empresa mantém final de 2025 no horizonte para concluir obra.

Está de volta aos carris o concurso para a nova ponte do metro do Porto. A empresa mantém no horizonte o final de 2025 para terminar a obra e "estima poder formalizar a contratação da solução que vier a sair vencedora num breve espaço de tempo, mantendo em absoluto a legalidade, o rigor e a transparência de todo o processo".