Condutor que matou jovem de trotineta tinha taxa de álcool de 1,7 g/l

O condutor do carro que, na madrugada de domingo, matou um jovem e feriu outro, quando seguiam de trotineta, no Porto, acusou uma taxa-crime de alcoolemia de 1,7 g/l. Do acidente resultaram ainda ferimentos ligeiros na passageira do automóvel.

O acidente ocorreu, cerca das 5.45 horas, na Rua de Oliveira Monteiro, alguns metros após o cruzamento com a Rua da Boavista, quando o automóvel, conduzido por um homem, de 29 anos, residente em Amarante, colheu os dois jovens de 25 e 26 anos, que seguiam em duas trotinetas elétricas.

O mais novo, que residia no Porto, na zona da Prelada, não resistiu à violência do embate e quando as equipas de socorro chegaram ao local limitaram-se a confirmar o óbito.

O amigo, residente em Viana do Castelo, sofreu ferimentos graves e foi transportado ao Hospital de Santo António. Naquela unidade deu também entrada uma jovem, que seguia no carro, que recebeu tratamento a ferimentos ligeiros.

O automóvel ainda embateu num poste de iluminação e num muro, imobilizando-se no passeio onde as autoridades e os bombeiros encontraram as vítimas e as trotinetas. Desconhece-se, no entanto, se os velocípedes ali circulavam ou se foram projetados com a força do embate.