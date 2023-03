Confeitaria Petúlia, meio século a fazer história no Porto

Pedro Emanuel Santos Hoje às 18:16 Facebook

Pinto da Costa e Pedroto eram clientes assídutos da Confeitaria Petúlia, no Porto. E até ajudaram a espantar ladrões.

Inaugurada em 1972, a Confeitaria Petúlia faz parte do património de memórias históricas da cidade. Instalada na Rua de Júlio Dinis, a poucos metros da Praça de Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), e do Mercado do Bom Sucesso, atravessou meio século de existência e ganhou estatuto tal que lhe garantiu direito a pertencer, desde 2018, ao programa "Porto de Tradição".

Fundada por Ilídio Pinto e a mulher, Maria Amélia, hoje reformados, e continuada pelos filhos, Jorge e Eurico, a Petúlia continua igual a si própria. Com as especialidades de sempre, com o ambiente de sempre e com a disposição física de sempre, com a parte de confeitaria e a apelativa montra logo à entrada, seguida de uma sala com balcão ao fundo onde se dispõem mesas para duas ou quatro pessoas. "Tentamos sempre modernizar-nos, sem nunca perder a traça original", frisa Jorge Pinto.