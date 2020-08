Confeitaria Serrana é loja histórica mas tem ação de despejo

Miguel Amorim Hoje às 13:34 Facebook

Dono do imóvel é Pedro Pinto, da livraria Lello e da Lionesa, que quer ter livre o espaço na Rua do Loureiro, no Porto.

A Confeitaria Serrana, situada na Rua do Loureiro e classificada como loja histórica na listagem municipal "Porto de Tradição", tem a continuidade em risco. Pedro Pinto, proprietário do imóvel, também dono da livraria Lello e administrador do grupo Lionesa, quer ter o espaço livre.

Por não haver acordo com os inquilinos, o caso seguiu para tribunal. Sem concretizar, Pedro Pinto adianta que o objetivo para o local, que também já funcionou como ourivesaria, é "construir um negócio sustentável, aberto a todos os portuenses e viajantes".