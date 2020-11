Confinamento não faz diminuir atropelamentos no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 14:35 Facebook

Quatro óbitos neste ano, após 2019 sem vítimas mortais. Câmara do Porto aposta no reforço da segurança.

Os atropelamentos são os acidentes rodoviários que mais feridos graves e vítimas mortais originam na cidade do Porto. A sinistralidade com mortos tem vindo a diminuir pelo menos desde 2014 e o objetivo da Câmara, através do seu Plano Municipal de Segurança Rodoviária, é não ter vítimas mortais no próximo ano, tal como aconteceu em 2019. É que neste ano, mesmo com menos pessoas a circular nas ruas devido à pandemia, já houve quatro atropelamentos mortais.

Comerciantes e moradores da zona do Campo 24 de Agosto ainda têm na memória as imagens da mulher de 32 anos que, no passado dia 2 de julho, morreu atropelada na passadeira por uma camioneta da Rede Expressos.