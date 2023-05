Confrarias báquicas revelam a riqueza enorme do país

Inês Malhado Hoje às 19:09 Facebook

Porto e Vila Nova de Gaia recebem, entre 27 e 30 deste mês de maio, o 52.º Congresso Internacional das Confrarias Báquicas. O extenso programa na semana em que se celebra o vinho e os produtos portugueses, num ambiente marcado pelo companheirismo e partilha de conhecimentos entre confrades, levará congressistas de todo o Mundo a várias regiões vinícolas do norte e sul do país.

Pedro Rego, presidente da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, espera que, passados 25 anos desde o último congresso, o evento deste ano possa "ser um marco na história das confrarias".

"Queremos mostrar às confrarias estrangeiras que temos uma riqueza enorme no país. O nosso objetivo é reforçar a imagem de qualidade de Portugal e dos seus vinhos, bem como de todas as atividades que estão relacionadas com o vinho, desde o turismo, à cultura e às tradições de cada região".