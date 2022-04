Congressos internacionais animam Alfândega do Porto

RP Hoje às 15:05 Facebook

Mais de mil especialistas participam, entre esta quinta e sexta-feira, na Alfândega do Porto, em três congressos internacionais, organizados pelo Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS). O evento vai reunir, no mesmo espaço, profissionais das áreas científicas, académicas e da saúde, por forma a criar um verdadeiro fórum multidisciplinar.

O "I Congresso Internacional da TOXRUN - Unidade de Investigação em Toxicologia do IUCS", o "V Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Ciências Forenses", e o "I Congresso Internacional da UNIPRO" (que visa compreender, prevenir, diagnosticar e tratar doenças que envolvam a região orofacial).

Em simultâneo, vão decorrer jornadas científicas do Departamento de Ciências, de Ciências Dentárias, de Ciências Farmacêuticas, de Psicologia.

"Pretendemos que este evento constitua um espaço de aproximação entre profissionais que trabalham na​s ​Ciências ​Forenses, Ciências Biomédica​s e áreas afins, bem como uma oportunidade de atualização técnico-científica, de debate, e de partilha de experiências e reflexões", refere o IUCS.

O congresso da TOXRUN é subordinado ao tema "As métricas, a comunicação científica e a inovação pedagógica" e, enquadrado nas jornadas da UNIPRO, decorrerá uma conferência sobre Avanços na Investigação do Cancro Oral, da responsabilidade do IUCS e do Centro Colaborador sobre o Cancro Oral (Londres, Reino Unido), da Organização Mundial da Saúde com questões sobre investigação no campo do cancro oral, coordenada pelo Prof. Saman Warnakulasuriya.