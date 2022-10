Conheça ao pormenor o traçado da Linha Rubi

Alfredo Teixeira Hoje às 11:36 Facebook

Os estudos de procura realizados indicam que a futura Linha Rubi do metro do Porto deverá retirar 5,2 milhões de pessoas do carro em 2026, ano previsto para o seu arranque. Prevê-se que a ligação tenha 11,4 milhões de passageiros, num traçado que resulta da análise de vários pressupostos e condicionantes, nomeadamente servir, desde a estação Casa da Música, as zonas do Campo Alegre, Arrábida, Candal, Coimbrões, Devesas, Soares dos Reis e Santo Ovídio

A construção faseada e por troços visa, diz a empresa, minimizar os impactos dos processos construtivos na malha urbana à superfície, o que nem sempre é bem sucedido, como se está a verificar agora com a construção da Linha Rosa, cujos efeitos negativos estão a afetar o tecido comercial da zona histórica.