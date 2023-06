Conservatório do Porto: onde a música está em primeiro, não se descuram as outras áreas

Na Escola Artística do Conservatório de Música do Porto, os professores não sobrecarregam os alunos com trabalhos. Sabem que têm de praticar muito em casa.

A Escola Artística do Conservatório de Música do Porto foi o estabelecimento público com melhores resultados a Português, exame a que se apresentaram os alunos do regime integrado. É a prova de como, apesar de estarem focados numa área muito específica, não deixam outras disciplinas para trás.

O mérito é dos alunos, mas também dos docentes, que não os sobrecarregam com trabalhos de casa. "Por norma, desde o primeiro ano, os professores sabem que têm de ter em atenção o facto de os alunos precisarem de se dedicar à música em casa", começa por explicar António Moreira Jorge, diretor. A propósito, diz que "estes alunos não sabem o que é ter férias grandes, porque levam sempre o instrumento com eles".