Construção da nova sede da Liga de Futebol no Porto arranca dia 22

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da Arena Liga Portugal, a futura sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai realizar-se no dia 22 de fevereiro, no Porto. O edifício será construído na Rua Padre Diamantino Gomes, em Ramalde, e corresponde a um investimento privado de 18 milhões de euros.

De acordo com a Câmara do Porto, o lançamento da primeira pedra está agendado para as 14.30 horas, na Rua Padre Diamantino Gomes, em Ramalde. Contará com a presença do presidente da autarquia, Rui Moreira, e do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença.

A Arena Liga Portugal, cujo desenho é da responsabilidade do gabinete de arquitetura OODA, terá sete pisos. De acordo com a Câmara, para responder "a todas as necessidades do futebol profissional", o imóvel contará com um auditório com capacidade para 300 pessoas, o primeiro museu das competições profissionais e, ainda, uma "zona de futebol High-Tech, onde poderão ser realizados os mais variados testes de performance aos desportistas". Vai ainda dispor de "espaços equipados com a mais avançada tecnologia para aprendizagem e coworking" e nove salas para receber startups ligadas ao futebol.

"A Arena Liga Portugal será o primeiro Centro de Empresas de Desenvolvimento do Futebol Profissional, constituindo-se como um ponto de encontro e desenvolvimento de negócios, tanto a nível nacional como internacional", referiu, em comunicado, a Câmara do Porto.

Para a construção da nova sede, a Câmara do Porto cedeu uma parcela de terreno de que é proprietária, com mais de sete mil metros quadrados em Ramalde, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Em contrapartida, receberá o edifício da rua da Constituição, onde funciona o organismo desde 1990.