Construção de nova avenida no Porto começa em 2024 e vai custar 30 milhões

Uma nova avenida com 1,5 quilómetros, unindo a Praça do Império à Avenida da Boavista, no Porto, começa a ser construída no próximo ano. A obra, que avançará por fases, terá um custo estimado de 30 milhões de euros.

A nova via vai chamar-se Avenida Nun' Álvares.

De acordo com o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha, esta empreitada vai incluir dois parques urbanos, junto às ribeiras da Ervilha e de Nevogilde, e duas novas praças.

Na reunião pública do Executivo do Porto, que decorreu esta terça-feira de manhã, foi aprovada por unanimidade a delimitação da unidade de execução, numa área com 26 hectares, onde "nascerá uma nova cidade", referiu o vereador.

Pedro Baganha considera que esta é "uma via fundamental para esta zona da cidade", congratulou-se por este este ser "o início do fim da construção de uma aspiração para a cidade com mais de um século"