Contagem decrescente para a abertura do novo Mercado do Bolhão

Câmara do Porto avançou com campanha de promoção do histórico mercado, que inclui oferta de fruta na rua

É na quinta-feira, às 8 horas, que o presidente da Câmara do Porto toca a sineta que marca a reabertura do Mercado do Bolhão. O centenário e histórico edifício esteve encerrado mais de quatro anos para obras de reabilitação. Amanhã, as bancas voltam a encher-se de cor e os pregões regressarão para encher a alma da cidade. Para convidar os portuenses a conhecerem o novo Bolhão, a Câmara do Porto avançou com uma campanha de promoção que já anda pelas ruas, à boleia das composições do metro e dos autocarros da STCP.

"Coração de Bolhão" é o nome da campanha em curso e a mensagem que decora veículos do metro. Uma ideia devidamente enquadrada com imagens dos produtos frescos, que "dão cor e forma" à mensagem.