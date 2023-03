Conter combustível de petroleiro ao largo do Porto "é absolutamente crucial"

O petroleiro que se incendiou perto da Foz do Douro na terça-feira está a 20 quilómetros da costa, sem comportar, para já, "perigo de qualquer foco de poluição". Autoridades colocaram em marcha plano para evitar derrame. Se ocorrer, "não será dos piores a nível de impacte ambiental", diz o presidente da Zero, que, ainda assim, ressalva ser crucial "conter combustível junto ao navio".

O navio Greta K, proveniente do porto de Sines e que na terça-feira se incendiou junto à Foz do Douro, no Porto, encontra-se a cerca de 20 quilómetros da linha de costa, depois de ter sido rebocado por questões de segurança. Segundo o capitão Silva Rocha, comandante do Porto de Leixões, está a ser assistido por dois rebocadores portuários, uma embarcação salva-vidas e uma embarcação da Polícia Marítima.

O petroleiro transportava combustível misto - 13.500 toneladas de gasóleo e cerca de cinco mil toneladas de combustível para aviões (o chamado "jet fuel") -, não havendo, "no momento, perigo de qualquer foco de poluição" resultante do incêndio, que hoje continua ativo mas controlado, não havendo tripulantes feridos a registar.

Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, aponta vantagens em afastar o navio da costa. Além de não interferir com a operacionalidade mais perto de terra, o processo permite que, em caso de derrame de combustível, este chegue "mais diluído à zona costeira do que se a embarcação estivesse muito próxima, uma vez que há evaporação".

Se houver derrame de combustível, não será dos piores

"Se houver derrame de combustível, não será dos piores a nível de impacte ambiental para as aves, para a fauna marinha e para a flora. É um combustível leve, não é crude, portanto os efeitos são mais limitados", disse ao JN, ressalvando ser "absolutamente crucial conter junto ao navio e não deixar passar" material poluente, uma vez que haverá sempre impacte.

"São sempre na cadeia alimentar, nas praias, nas aves que possam circular naquela zona e que venham ao mar. Não tenhamos dúvidas de que é preciso ter em conta esse eventual impacte no caso de não haver hipótese de intervenção ou de haver algum combustível que se escape das barreiras", acrescentou Francisco Ferreira, sublinhando, também o papel da agitação marítima.

"Dependendo da agitação, há produto que pode passar as barreiras", que não são completamente estanques, e "há também produtos que podem ser adicionados para degradar o combustível", explicou, destacando que o Porto de Leixões é um dos portos do país com maior capacidade de intervenção em termos de combate à poluição.

Inquérito aberto para apurar origem do acidente

Está a decorrer um inquérito administrativo e técnico para perceber a origem da ocorrência e fazer uma avaliação do problema, mas sem qualquer cariz judicial.

"Sabemos que teve origem e ficou confinado ao espaço de máquinas, tendo-se de imediato posto em funcionamento o procedimento para estes casos, que é o isolamento completo do compartimento, fechando-se tudo o que possa deixar entrar ar e combustível e é disparado um circuito fixo de combate aos incêndios para se fazer a extinção automática", disse o capitão Silva Rocha, em declarações à agência Lusa.

Depois desses procedimentos, acrescentou, é necessário fazer a avaliação do decréscimo da temperatura do espaço das máquinas e se há condições para fazer a reentrada no navio.

O alerta para um incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, foi dado cerca das 15.30 horas de terça-feira. Segundo a Marinha, a embarcação encontrava-se a navegar "a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, com 19 pessoas a bordo, todas de nacionalidade filipina".