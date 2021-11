Contestação por não ter existido discussão prévia sobre nova travessia do metro entre Porto e Gaia

Alfredo Teixeira Hoje às 11:42 Facebook

São apontadas críticas à rigidez do caderno de encargos da nova ponte entre o Porto e Vila Nova de Gaia, que não permitiu "uma boa solução".

A discussão em torno da nova travessia do metro começou quando há cerca de um mês as faculdades de Arquitetura, Ciências, Letras e Nutrição, localizadas no Polo do Campo Alegre da Universidade do Porto, contestaram a proposta de traçado, cota, perfil da ponte e acessos.

Em causa estão as questões de defesa da paisagem, salvaguarda patrimonial, impedimento do projeto de expansão da Faculdade de Arquitetura, segurança do acesso nascente da faculdade e agravamento das dificuldades de ligação entre os vários espaços e edifícios do Polo do Campo Alegre.