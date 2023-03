Continuam por apurar as causas do incêndio no Greta K

João Nogueira Hoje às 20:13 Facebook

Ainda não foi apurada a causa do incêndio que deflagrou no petroleiro, ao largo da Foz do Douro, no Porto, na tarde de ontem. Até agora não há risco de derrame e não há focos de incêndio ativos.

O Capitão do Porto de Leixões, comandante Silva Rocha, referiu que ainda não se sabe quando é que o navio vai atracar no porto e que, "até haver uma decisão, a embarcação terá de aguentar no mar".

Esta quarta-feira, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram para agravamento da agitação marítima a partir de amanhã e até sábado. O comandante acrescentou que o navio poderá estar no mar até esse dia.

O risco de derrame está, para já, afastado. Mediante as condições meteorológicas e de ondulação, as equipas estão a estudar para onde iria uma possível mancha de poluição e, para o caso de assim se suceder, se possam alocar os meios no local com mais precisão e rapidez.

Na conferência à comunicação social, o comandante Silva Rocha informou que alguns tripulantes também já foram ouvidos no âmbito do inquérito ao incidente.