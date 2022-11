Contratos com novas operadoras de autocarros assinado dia 29

Miguel Amorim Hoje às 18:27 Facebook

Os contratos com as novas operadoras de transporte rodoviário da Área Metropolitana do Porto vão ser assinados a 29 de novembro, sendo expectável que estejam em vigor no terreno no decurso do primeiro semestre do próximo ano. A novidade foi avançada pelo presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues.

O processo iniciado em 2019 passou por diversas vicissitudes, designadamente jurídicas, com várias impugnações, mas finalmente parece estar pronto para ser concretizado.

Os contratos serão assinados na sede da Área Metropolitana do Porto.