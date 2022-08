Coração de D. Pedro IV já recebeu quase duas mil visitas na Lapa

Desde as 10 horas deste sábado que as portas da igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, estão abertas a todos os que quiserem ver o coração de D. Pedro IV. O coração, doado à cidade há cerca de 200 anos, estará novamente em exposição este domingo, até às 16 horas, antes de viajar até ao Brasil.

A longa fila à porta da Irmandade da Lapa é prova viva da curiosidade do Porto, transversal a todas as gerações, em ver com os próprios olhos o coração de D. Pedro IV, doado pelo próprio à cidade, como agradecimento pelo apoio pela luta liberal. Até às 15 horas deste sábado, cerca de 1700 pessoas já tinham visitado a peça, em exposição no Salão Nobre da Irmandade da Lapa. As portas abriram às dez, mas muitos fizeram questão de garantir um lugar na fila mais cedo.