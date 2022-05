Coração de D. Pedro IV poderá viajar até ao Brasil em setembro

Adriana Castro Hoje às 11:26 Facebook

Guardado há mais de 180 anos na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, o coração de D. Pedro IV poderá atravessar o Atlântico, em setembro, numa viagem de mais de sete mil quilómetros, até ao Brasil, para a celebração do bicentenário da independência daquele país. Pelo menos é esse o desejo do Governo brasileiro e que, de acordo com o embaixador George Prata, foi acolhido do lado português "com muito boa vontade".

Já foi feito um pedido nesse sentido à Câmara do Porto (é o presidente da Autarquia quem tem a chave do sarcófago onde está guardada a peça), mas há preocupações sobre se a conservação do coração do primeiro imperador do Brasil ficará comprometida durante a viagem, estando a eventual luz verde dependente de "análise técnica".

Por isso, se não for possível, "poderá gerar alguma frustração", afirmou George Prata, à Lusa. Até porque o grito do Ipiranga foi dado, precisamente, por D. Pedro, cujo corpo está em São Paulo, no Brasil.