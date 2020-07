Corpo de mulher encontrado na Foz do Douro por pescador

Ana Sofia Rocha Hoje às 22:28 Facebook

O corpo de uma mulher foi encontrado na Foz do Douro, ao final da tarde desta quarta-feira, por um pescador que seguia numa pequena embarcação.

De acordo com as autoridades, a vítima teria 43 anos e foi retirada do rio com algumas lesões. O alerta foi dado pelas 18 horas e, no local, esteve a Polícia Marítima, uma unidade do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), o INEM e a PJ.

A PSP foi chamada ao local para dispersar o conjunto de pessoas que se juntou na margem do rio.

O corpo foi ​​​​​​​encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.