Corpo de mulher encontrado perto da praia do Castelo do Queijo no Porto

O corpo de uma mulher entre os 40 e os 50 anos foi encontrado por populares entre as rochas junto da praia do Castelo do Queijo, no Porto, este sábado de manhã.

O capitão da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, Cruz Martins, confirmou ao JN que foi encontrado um corpo, este sábado de manhã, por populares, entre as rochas "ligeiramente a sul" da praia do Castelo do Queijo, no Porto. O grupo alertou as autoridades por volta das nove horas deste sábado.

De acordo com o capitão, trata-se de uma mulher entre os 40 e os 50 anos, que ainda não foi identificada. A Polícia Marítima e a Polícia Judiciária estiveram no local a recolher elementos que ajudem a conduzir uma investigação que explique o sucedido.

Feitas as averiguações, as autoridades retiraram o corpo daquele local e transportaram-no para o Instituto de Medicina Legal.

O caso está agora entregue ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, acrescentou Cruz Martins.