Corporativa Árvore celebra 60 anos a precisar de sangue novo

Cooperativa artística do Porto fundada a 2 de abril de 1963 evoca o histórico presidente, José Rodrigues, e edita mais um livro. Neste sábado é inaugurada a exposição "60 de 60", mas o programa comemorativo estende-se até outubro.

Era ainda uma jovem instituição com 13 anos quando sofreu um grande abalo: uma bomba rebentava com o telhado e com as paredes da casa apalaçada do Passeio das Virtudes, no Porto. Mas foi apenas a estrutura física a ceder. A Cooperativa Árvore viveu nessa noite de 1976 um dos momentos mais importantes da sua existência, pois passou a ser respeitada e apoiada por todos. Agora com 60 anos, a Árvore precisa de um novo "abanão", precisa de sangue novo.

Entristecido com o ataque a um lugar de cultura, que nascera da vontade de um grupo de artistas e intelectuais, em que ele se incluía, José Rodrigues ia pela rua fora naquela madrugada de janeiro quando viu aproximar-se um carro com vidros elétricos, coisa muito exclusiva na altura. De lá de dentro, ouviu: "Toma lá cinco contos para ajudar a Árvore".