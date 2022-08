Corredor BUS da Avenida Fernão de Magalhães será só para a STCP

O Corredor de Autocarros de Alta Qualidade (CAAQ) da Avenida de Fernão de Magalhães, no Porto, vai começar a receber, a partir de 12 de setembro, a nova sinalética que só permitirá a circulação de autocarros STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto). O objetivo, diz a autarquia portuense, é reforçar a fiabilidade no transporte público e aumentar a rapidez e o conforto.

"Isto é mais um passo na reorganização do transporte coletivo do Porto, como consequência da conclusão do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) e da materialização destes corredores de alta qualidade, já desenhados no PDM [Plano Diretor Municipal]", refere Pedro Baganha, vereador do Urbanismo e Espaço Público. Apesar desta tecnologia que apenas beneficiará os veículos da STCP já ter sido anunciada, o corredor existente tem sido utilizado por operadores privados que agora terão de encontrar outros circuitos de entrada e saída da cidade.

"A implementação do sistema será progressiva e haverá um período de adaptação dos operadores que ainda hoje usam o corredor e que vão deixar de o utilizar", acrescenta o vereador.

Tendencialmente, também o que irá acontecer é "uma reorganização dos terminais de tal forma que se potencie o TIC que é o grande pilar da intermodalidade no município do Porto".

Informação nas paragens