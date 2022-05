Corredor "inteligente" em Fernão Magalhães fica só para a STCP

Operadores privados de transporte de passageiros terão de procurar vias alternativas ou terminais multimodais.

Oito meses depois de ter sido inaugurado, o corredor de autocarros de alta qualidade (CAAQ), na Avenida de Fernão de Magalhães, vai passar a ser exclusivo para os veículos da STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, que apenas vai manter uma das suas linhas a circular pela Rua do Bonfim. Os operadores privados que utilizam desde setembro o corredor "inteligente" terão de procurar trajetos alternativos.

A implementação do sistema está prevista, segundo a Autarquia, para o primeiro semestre do próximo ano até porque, ao abrigo do projeto europeu C-Streets, a Câmara do Porto terá de instalar um sistema colaborativo entre veículo e infraestrutura que, para além da priorização aos veículos da STCP, permitirá uma série de serviços (informações do estado do trânsito) e interoperabilidade entre centros de controlo.