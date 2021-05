Corrida da Mulher angaria 4575 euros para o IPO do Porto

Adriana Castro Hoje às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Com milhares de participantes espalhados por 18 países, a EDP Corrida da Mulher, que decorreu no passado fim de semana, angariou 4757 euros, que vão ser doados ao Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.

O evento decorreu, este ano, virtualmente, contando com participantes de 18 nacionalidades: Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Hungria, Holanda, Bulgária, Roménia, Eslováquia, Polónia, Brasil e Estado Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Angola e Moçambique.

Tradicionalmente reservado à participação feminina, este ano a Corrida da Mulher contou com pelo menos 8% de homens.