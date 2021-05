Corrida da Mulher no Porto com participantes de todo o mundo

Hugo Silva Hoje às 13:02 Facebook

A corrida que todos os anos costuma pintar de rosa as ruas do Porto vai ter, neste ano, uma edição diferente. A Corrida da Mulher realiza-se nos próximos dias 22 e 23, convidando os participantes a percorrerem os quilómetros que entenderem, junto a casa ou em parques, mas evitando ajuntamentos.

As inscrições estão abertas "para toda a família" e podem ser feitas no site da organização. Custam oito euros, sendo que um euro reverte para o IPO do Porto.

Se é verdade que a mancha rosa não deverá inundar as ruas do Porto, também é certo que vai espalhar-se por vários pontos do globo. De acordo com a organização, já há inscritos de 17países: Portugal, Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Hungria, Holanda, Bulgária, Roménia, Eslováquia, Brasil, Estado Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Angola e Moçambique.

"O evento permite a participação de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo", lembra a organização, que espera atingir as cinco mil inscrições.

"Desde a sua primeira edição, a EDP Corrida da Mulher angariou mais de 263 mil euros e, neste ano, um euro de cada inscrição volta a reverter para o IPO-Porto. O evento pretende continuar a relembrar toda a população para a reflexão e a sensibilização pela prevenção e tratamento do cancro da mama e, simultaneamente promover o desporto e a saúde", explica a Runport, em comunicado.

A edição deste ano tem como madrinhas e embaixadoras as atletas Sara Moreira, Jéssica Augusto e Fernanda Ribeiro e a taróloga Maya.