Corrida da Mulher rendeu mais de 19 mil euros para o IPO

A 17.ª edição da EDP Corrida da Mulher, que ocorreu este domingo no Porto, resultou num donativo de 19.173 euros para o IPO Porto e para a luta contra o cancro da mama. As participantes foram mais de 19 mil numa prova de cinco quilómetros ganha por Patrícia Oliveira (Atlético da Póvoa).

O sinal de partida foi dado pela vereadora Catarina Araújo pelas 10 horas. A Alameda das Antas encheu-se com mais de 19 mil participantes que escolheram correr ou caminhar em prol de uma causa solidária: a sensibilização para a prevenção e tratamento do cancro da mama.

No percurso, houve vários pontos de animação com grupos musicais, tunas e dançarinos, não ficando de fora o cariz competitivo que levou ao pódio, na meta também na Alameda das Antas, Patrícia Oliveira (Atlético da Póvoa), com o tempo 00:19:11, seguida por Marta Martins (Maia A.C,) com 00:19:30, e de Justyna Wojcik (C+S Lavra) com 00:20:47.

No final, o cheque com os donativos adquiridos com parte do valor das inscrições (19 173 euros) foi entregue a Júlio Oliveira, daquele instituto, pelo diretor da Runporto, Jorge Teixeira (que organizou), por César Navio, administrador executivo da Ágora, por Joana Cunha, da EDP, e por Vítor Dias, diretor regional do Norte da IPDJ.