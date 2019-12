Corrida de S. Silvestre corta ruas da Baixa do Porto este domingo

Adriana Castro Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A corrida de S. Silvestre no Porto, com partida marcada para as 18 horas deste domingo da Avenida dos Aliados, vai cortar várias ruas da Baixa do Porto já a partir das 14 horas.

A circulação de carros na Baixa vai estar interdita das 14 horas até às 23 de hoje entre a Rua de Gonçalo Cristóvão, a Rua do Almada e a Rua de Sá da Bandeira, até à Estação de S. Bento e aos Jardins da Cordoaria.

A partir das 17 horas, o corte de trânsito será alargado a todas as ruas por onde passa a corrida de 10 quilómetros e a caminhada, de cinco. A competição conta com mais de 11 mil participantes de 42 países.

Confira as ruas que vão estar cortadas das 17 às 21.30 horas:

Avenida dos Aliados

Praça da Liberdade

Praça Almeida Garrett

Avenida Dom Afonso Henriques

Rua Saraiva de Carvalho

Rua General Sousa Dias

Rua Duque Loulé

Avenida Rodrigues de Freitas

Rua Dom João IV

Rua da Alegria

Rua da Constituição

Rua Antero de Quental

Rua Damião de Gois

Rua São Brás

Rua Camões

Rua dos Heróis e Mártires de Angola

Rua Clube dos Fenianos

Rua Gonçalo Cristóvão

Praça da República

Rua da Boavista

Avenida da Boavista e retorno antes da rotunda da Boavista

Rua Ricardo Severo

Largo da Paz

Rua de Joaquim de Vasconcelos

Largo do Priorado

Rua de Aníbal Cunha

Rua da Boa Hora

Rua da Maternidade,

Largo da Maternidade Júlio Dinis

Rua de Adolfo Casais Monteiro

Rua de Dom Manuel II

Túnel de Ceuta

Rua de Elísio de Melo