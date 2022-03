Corrida de S. Silvestre do Porto é este domingo. Trânsito vai estar condicionado

A 27ª edição da corrida de S. Silvestre do Porto, adiada em dezembro devido às restrições sanitárias, decorre este domingo. A partida está marcada para as 19 horas, na Avenida dos Aliados, tanto para a corrida de dez quilómetros, como para a caminhada de cinco.

A prova vai obrigar a condicionamentos de trânsito durante todo o dia de domingo.

Das zero às 23 horas de domingo haverá condicionamento de trânsito na Praça General Humberto Delgado, nas bolsas laterais do lado poente e nascente, que obrigará igualmente à desativação da praça de táxis localizada neste local.

Já das 9 às 22.30 horas haverá condicionamento de trânsito com corte total de via na Avenida dos Aliados, arruamento nascente, no troço entre a Rua Dr. Magalhães Lemos e a Praça General Humberto Delgado; no arruamento nascente da Praça General Humberto Delgado e na rua Dr. António Luís gomes.

Das 14 às 22.30 horas, os cortes totais de via incluem a Avenida dos Aliados, no arruamento nascente, no troço entre a Rua Dr. Magalhães e a Praça da liberdade; no arruamento nascente da Praça da liberdade; na Rua Clube dos Fenianos; Arruamento poente da Praça General Humberto Delago; e Avenida dos Aliados, arruamento poente, no troço entre a Praça General Humberto Delgado e a Rua Elísio de Melo.

Das 17 às 22.30 horas, também o túnel dos Almadas será cortado.

Das 18 às 22.30 horas são estas as ruas que vão estar cortadas:

- Praça da Liberdade, arruamento sul; Praça Almeida Garrett; Av. D. Afonso Henriques; Rua Saraiva de Carvalho; Rua General Sousa Dias; Rua Duque de Loulé; Avenida Rodrigues de Freitas, no troço entre a Rua Duque de Loulé e a Rua D. João IV; Rua de D. João IV; rua da Alegria, no troço entre a Rua D. João IV e a Rua da cosntituição; Rua da Constituição, no troço entre a Rua da Alegria e a Rua Antero de Quental; Praça do Marquês de Pombal, arruamento sul, arruamento nascente e arruamento poente; rua de Antero Quental, no troço entre a Rua da Constituição e a Rua Damião de Góis; Rua Damião de Góis, entre a Rua Antero Quental e Rua de S. Brás; Rua de S. Brás, no troço entre a rua Damião de Góis e a Travessa Antero de Quental; Rua de Camões; rua Heróis e dos Mártires de Angola; Praça da Trindade; Rua de Gonçalo Cristóvão, no troço entre a rua de Camões e a Praça da República; Praça da República, arruamento norte e arruamento nascente; Rua da Boavista; Avenida da Boavista e Praça Mouzinho de Albuquerque (vulgo Rotunda da Boavista); Rua de Ricardo Severo; Largo da Paz; Rua Joaquim Vasconcelos; Praça de Pedro Nunes; Largo do Priorado;Rua Aníbal Cunha, no troço entre o Largo do Priorado e a Rua da Boa Hora; Rua da Boa Hora; Rua da Maternidade; Largo da Maternidade Júlio Dinis, no arruamento norte e arruamento nascente; Rua Adolfo Casais monteiro; Rua D. Manuel II, no troço entre a Rua de Jorge Viterbo Ferreira e a Rua Alberto Aires Gouveia; e Rua Elísio de Melo.

A última S. Silvestre tinha ocorrido em 2019, com mais de 17 mil participantes. Em 2020, e já por causa da pandemia, a competição foi virtual.

Agora os atletas voltam à estrada para o evento que já faz parte da tradição de Natal, mas que no final do ano passado teve de ser adiada.

Quem não quiser correr os dez quilómetros, poderá participar na caminhada com um percurso de cinco quilómetros, que não tem fins competitivos e é aberta a todas as idades.

A corrida de domingo faz-se também de solidariedade, com recolha de alimentos para a Legião da Boa Vontade. A ação solidária irá decorrer no Alameda Shop & Spot, no sábado, entre as 10 e as 23 horas.

No momento de levantar o dorsal, os atletas podem contribuir com enlatados, arroz, massa, bolachas, comida de bebé, azeite, ou outros produtos.

No próprio dia da prova, a Hyundai vai ter um espaço na Avenida dos Aliados onde pode ser entregue equipamento desportivo, que será doado à Race For Good para projetos de apoio social em África.