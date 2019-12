Corrida de São Silvestre do Porto está esgotada

Paulo Vundi Hoje às 01:48 Facebook

A Corrida de São Silvestre do Porto, com partida e chegada na Avenida dos Aliados, tem as inscrições esgotadas. A prova, que se realiza no próximo dia 29, terá 11 mil atletas, superando o anterior recorde de participação, registado em 2015, com 10 880 pessoas.

Os interessados poderão ainda inscrever-se, contudo, para a caminhada de cinco quilómetros, sem fins competitivos, através do site www.runporto.com.

Até domingo, a inscrição custa oito euros, enquanto de segunda-feira até dia 24 o preço sobe para 9 euros. As inscrições de última hora (dias 28, 29 e 30) ficarão por 10 euros. O limite é de cinco mil participantes.

A corrida, com início marcado para as 18 horas, vai obrigar a condicionar o trânsito no centro do Porto e na zona da Boavista.

"Muito mais do que uma competição, a Liberty Seguros S. Silvestre Cidade do Porto transformou-se numa festa popular, que reúne famílias e amigos, num início de noite propenso à prática de exercício físico aliada à boa disposição e alegria", sublinha a organização.

"São muitas as famílias e grupos de amigos que se juntam nesta noite para participar numa das mais históricas corridas do país", acrescenta.