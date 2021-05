Corrida solidária com a Liga Contra o Cancro

JN Hoje às 13:32 Facebook

Termina no domingo a segunda edição da "Corrida para a Vida", promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte, tendo em vista a angariação de fundos.

"Estão a aumentar exponencialmente os pedidos de apoio social e económico, apresentados à Liga por doentes oncológicos e seus familiares diretos, pelo que a angariação de fundos assume uma importância ainda maior. Para poder ajudar quem mais precisa, a Liga Portuguesa Contra o Cancro necessita, mais do que nunca, do apoio da sociedade civil", explica a instituição. Além do apoio social, as verbas são necessárias para investigação em oncologia.

Neste contexto, surge a 2.ª edição da Corrida para a Vida, que tem uma vez mais como madrinha a atleta Aurora Cunha. O padrinho é o cantor Marco Paulo.

A corrida, virtual, começou dia 16. Cada pessoa inscrita escolhe livremente o dia e o horário da sua participação e pode fazer qualquer atividade física: caminhar, correr, pedalar, nadar, remar, subir e a descer escadas, dar toques de bola... Os mais originais habilitam-se a prémios. Por isso, devem ser enviados vídeos com a prestação de cada participante.

A iniciativa tem duplo objetivo: conseguir o maior número de quilómetros simbolicamente percorridos na luta contra o cancro; e obter a maior verba possível para ajudar. No ano passado, a receita chegou quase aos 26 mil euros.

A inscrição pode ser feita no site oficial da prova e o valor do donativo fica ao critério de cada um.