Corte de trânsito no tabuleiro inferior da Luís I faz aumentar tráfego na Ponte do Infante

Apesar dos avisos e da informação distribuída pela Infraestruturas de Portugal (IP), que esta manhã iniciou as obras de reabilitação e reforço do tabuleiro inferior da Ponte Luís I, estão a ser muitos os automobilistas obrigados a voltar para trás, nomeadamente na entrada da travessia do lado de Gaia. Em resultado, aumentou o trânsito na Ponte do Infante, normalmente já muito congestionada às primeiras horas da manhã.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto confirmou ao JN que "existe bastante trânsito na Ponte do Infante, no sentido Gaia/Porto". A Divisão de Trânsito está a acompanhar a circulação e, "até agora, não têm ocorrido problemas".

O trânsito rodoviário foi cortado à meia-noite e esta manhã apenas era possível circular a pé, de bicicleta e de mota, mas com os veículos pela mão. Entretanto, os andaimes já começaram a ser montados pela empresa Casais.

Ao longo de um ano, será feita a substituição pontual de rebites, a retificação de chapas deformadas, a manutenção dos aparelhos de apoio, a substituição das juntas de dilatação, a reparação das portas de acesso aos encontros e a reabilitação dos serviços afetados.

Além disso, está também previsto o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, introdução de sistema de travamento longitudinal e a substituição da laje do tabuleiro.

A obra, orçada em 3,3 milhões de euros, permitirá aumentar o peso bruto suportado pela infraestrutura: passará de 30 toneladas para 60.